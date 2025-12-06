Atelier décoration de biscuits de Noël Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit En famille, Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

A l’occasion du marché de Noël de Saint-Aignan de Grand Lieu, venez profiter d’un atelier de décoration de biscuits de Noël ! Un atelier ludique et gourmand proposé par le Comité de Jumelage, pour décorer de délicieux biscuits de Noël avec des glaçages colorés, des perles de sucre et autres surprises sucrées… Repartez avec vos créations à déguster ou à offrir !• Samedi 6 décembre, en accès libre de 15h à 17h• Espace Vie Locale• Tout public – Atelier accessible dès 6 ans (accompagné).Retrouvez le programme complet du marché de Noël ici

Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 71 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr evl@sagl.fr