Atelier Décoration de bougies

Rue de la Basse ville Fromelles Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 11:00:00

fin : 2025-12-21 12:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Un atelier autour de la décoration de bougies parfumées au coquelicot, fleur du Souvenir des soldats du Commonwealth.

Au gré de leur sensibilité et de leur imagination, les enfants modèlent de la cire pour créer fleurs, badges, soleils, kangourous ou autres à apposer sur leurs bougies.

Rue de la Basse ville Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 contactmbf@lillemetropole.fr

English :

A workshop to decorate candles scented with poppies, the flower of remembrance for Commonwealth soldiers.

Using their own sensitivity and imagination, children shape wax to create flowers, badges, suns, kangaroos and more, to place on their candles.

German :

Ein Workshop rund um die Dekoration von Duftkerzen mit Mohnblumen, der Gedenkblume der Soldaten des Commonwealth.

Je nach Sensibilität und Fantasie modellieren die Kinder Wachs, um Blumen, Abzeichen, Sonnen, Kängurus oder andere Dinge zu kreieren, die sie auf ihren Kerzen anbringen können.

Italiano :

Un laboratorio per decorare candele profumate di papaveri, il fiore della memoria dei soldati del Commonwealth.

Usando la loro sensibilità e immaginazione, i bambini modelleranno la cera per creare fiori, stemmi, soli, canguri e altri elementi da mettere sulle loro candele.

Espanol :

Taller de decoración de velas perfumadas con amapolas, la flor que recuerda a los soldados de la Commonwealth.

Utilizando su sensibilidad e imaginación, los niños moldearán la cera para crear flores, insignias, soles, canguros y otros elementos para poner en sus velas.

