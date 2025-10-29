Atelier décoration de citrouilles Romans-sur-Isère
Atelier décoration de citrouilles Romans-sur-Isère mercredi 29 octobre 2025.
Atelier décoration de citrouilles
14 place du Chapitre Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-10-29 14:00:00
fin : 2025-10-29 17:00:00
2025-10-29
La Maison de Quartier Saint-Nicolas organise un atelier de décoration de citrouilles pour Halloween, suivi d’un goûter.
14 place du Chapitre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 47 70 accueil@mqstnicolas.fr
English :
The Maison de Quartier Saint-Nicolas is organizing a pumpkin decorating workshop for Halloween, followed by a snack.
German :
Das Nachbarschaftshaus Saint-Nicolas organisiert einen Workshop zum Dekorieren von Kürbissen für Halloween, gefolgt von einem Imbiss.
Italiano :
La Maison de Quartier Saint-Nicolas organizza un laboratorio di decorazione di zucche per Halloween, seguito da una merenda.
Espanol :
La Maison de Quartier Saint-Nicolas organiza un taller de decoración de calabazas para Halloween, seguido de una merienda.
