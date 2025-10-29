Atelier décoration de citrouilles Romans-sur-Isère

Atelier décoration de citrouilles Romans-sur-Isère mercredi 29 octobre 2025.

Atelier décoration de citrouilles

14 place du Chapitre Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

Date(s) :

2025-10-29

La Maison de Quartier Saint-Nicolas organise un atelier de décoration de citrouilles pour Halloween, suivi d’un goûter.

.

14 place du Chapitre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 47 70 accueil@mqstnicolas.fr

English :

The Maison de Quartier Saint-Nicolas is organizing a pumpkin decorating workshop for Halloween, followed by a snack.

German :

Das Nachbarschaftshaus Saint-Nicolas organisiert einen Workshop zum Dekorieren von Kürbissen für Halloween, gefolgt von einem Imbiss.

Italiano :

La Maison de Quartier Saint-Nicolas organizza un laboratorio di decorazione di zucche per Halloween, seguito da una merenda.

Espanol :

La Maison de Quartier Saint-Nicolas organiza un taller de decoración de calabazas para Halloween, seguido de una merienda.

