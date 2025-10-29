ATELIER DÉCORATION DE CITROUILLES Ecomusée de la Paquelais Vigneux-de-Bretagne
Ecomusée de la Paquelais, 81 Rue Anne de Bretagne, Vigneux-de-Bretagne, Loire-Atlantique
29 octobre 2025, 10:00-12:00
fin : 2025-10-29 12:00:00
Atelier Halloween à l’Ecomusée.
Les enfants choisissent leurs citrouilles dans le potager de l’Écomusée dans le but de la décorer pour la ramener à la maison. Fournitures à disposition, chacun est libre de ramener de quoi décorer les citrouilles (laine, bouton, corde…).
Réservation obligatoire
ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com .
+33 2 40 57 14 51
English :
Halloween workshop at the Ecomuseum.
German :
Halloween-Workshop im Ecomusée.
Italiano :
Laboratorio di Halloween all’Ecomuseo.
Espanol :
Taller de Halloween en el Ecomuseo.
