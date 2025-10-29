ATELIER DÉCORATION DE CITROUILLES Ecomusée de la Paquelais Vigneux-de-Bretagne

ATELIER DÉCORATION DE CITROUILLES

Ecomusée de la Paquelais
Vigneux-de-Bretagne

mercredi 29 octobre 2025

Ecomusée de la Paquelais 81 Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – – 9 EUR

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

2025-10-29

Atelier Halloween à l’Ecomusée.

Les enfants choisissent leurs citrouilles dans le potager de l’Écomusée dans le but de la décorer pour la ramener à la maison. Fournitures à disposition, chacun est libre de ramener de quoi décorer les citrouilles (laine, bouton, corde…).

Réservation obligatoire

ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com .

