Atelier décoration de courges Coco & Co Paimpol

Coco & Co 19C Avenue Châteaubriand Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29 18:00:00

2025-10-29

Un atelier de décoration de courges, gratuit et ouvert à tous (les enfants devront être accompagnés d’un adulte). Cet après-midi convivial se déroulera en présence de producteurs locaux. Un concours de la plus belle courge sera également organisé, et chaque enfant repartira avec sa création. Pour ajouter une touche festive à l’événement, le déguisement est vivement recommandé ! .

Coco & Co 19C Avenue Châteaubriand Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 59 45 95 16

