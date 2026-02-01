Atelier décoration de fanions au pochoir Ussel

Atelier décoration de fanions au pochoir

Place de la République Ussel Corrèze

Gratuit

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Le Tour de France arrive au Pôle Culturel

Fabrique un fanion pour ton vélo et une guirlande sur le thème du Tour de France.

Pour les 6 11 ans sur réservation uniquement auprès du service culturel.

Place de la République Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 23 63 service.culturel01@ussel19.fr

