Atelier décoration de fanions au pochoir Ussel
Atelier décoration de fanions au pochoir Ussel jeudi 12 février 2026.
Atelier décoration de fanions au pochoir
Place de la République Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Le Tour de France arrive au Pôle Culturel
Fabrique un fanion pour ton vélo et une guirlande sur le thème du Tour de France.
Pour les 6 11 ans sur réservation uniquement auprès du service culturel.
Gratuit .
Place de la République Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 23 63 service.culturel01@ussel19.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier décoration de fanions au pochoir
L’événement Atelier décoration de fanions au pochoir Ussel a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de Haute Corrèze