Atelier décoration de Noël avec des pignes de pin Maison de Garonne Boé

Atelier décoration de Noël avec des pignes de pin

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

A partir de simples pignes de pin cet atelier te propose de venir confectionner des minis sapins et divers personnages de Noël. Un peu de colle, quelques éléments naturels, des perles, du tissu et ton imagination fera le reste.

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : Atelier décoration de Noël avec des pignes de pin

Using simple pine cones, this workshop invites you to make miniature Christmas trees and other Christmas characters. A little glue, a few natural elements, beads, fabric and your imagination will do the rest.

