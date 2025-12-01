Atelier décoration de Noël Bibliothèque Georges Brassens Paris
Atelier décoration de Noël Bibliothèque Georges Brassens Paris mercredi 10 décembre 2025.
Un atelier pour réaliser sa propre décoration de Noël !
Des décorations à suspendre dans son sapin.
Le mercredi 10 décembre 2025
de 15h00 à 16h30
gratuit
Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30
Public enfants. A partir de 6 ans.
Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr