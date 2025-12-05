Atelier décoration de Noël en laine feutrée Tiers Lieu d’Azun Aucun

Atelier décoration de Noël en laine feutrée

Tiers Lieu d'Azun, Hautes-Pyrénées

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Marjorie de De Laine et de bois vous invite à un temps de création avec la laine de la vallée. Préparez votre déco de noël zéro déchet avec la laine des brebis de Marsous. Accompagnée par une partisane passionnée fabriquez vos propres boules pour le sapin. Gratuit. À partir de 3 ans (enfants accompagnés). Sur inscription par téléphone ou par mail.

Tiers Lieu d'Azun, 65400 Hautes-Pyrénées, Occitanie. +33 9 61 62 63 36, info@tierslieudazun.org

English :

Marjorie from De Laine et de bois invites you to create with wool from the valley. Prepare your zero-waste Christmas decoration with wool from Marsous sheep. Accompanied by an enthusiastic supporter, make your own baubles for the tree. Free admission. Children aged 3 and over (accompanied). Registration by phone or e-mail.

German :

Marjorie von De Laine et de bois lädt Sie zu einer Kreativzeit mit Wolle aus dem Tal ein. Bereiten Sie Ihre Null-Abfall-Weihnachtsdekoration mit der Wolle der Schafe von Marsous vor. Stellen Sie in Begleitung einer passionierten Partisanin Ihre eigenen Kugeln für den Baum her. Die Teilnahme ist kostenlos. Ab 3 Jahren (Kinder in Begleitung). Nach Anmeldung per Telefon oder E-Mail.

Italiano :

Marjorie di De Laine et de bois vi invita a creare con la lana della valle. Preparate la vostra decorazione natalizia a rifiuti zero con la lana delle pecore di Marsous. Accompagnati da un sostenitore entusiasta, realizzate le vostre decorazioni per l’albero. Ingresso libero. Bambini a partire dai 3 anni (accompagnati). Iscrizione per telefono o e-mail.

Espanol :

Marjorie de De Laine et de bois te invita a crear con lana del valle. Prepara tu decoración navideña de residuo cero con lana de oveja de Marsous. Acompañado por un entusiasta colaborador, confeccione sus propias chucherías para el árbol. Entrada gratuita. Niños a partir de 3 años (acompañados). Inscripción por teléfono o correo electrónico.

L’événement Atelier décoration de Noël en laine feutrée Aucun a été mis à jour le 2025-11-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65