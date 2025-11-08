Atelier décoration de Noël Le Bocal LE BOCAL Atelier céramique Château-Gontier-sur-Mayenne

samedi 8 novembre 2025.

LE BOCAL Atelier céramique 6 Rue d'Alsace-Lorraine Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

70€

2025-11-08 14:00:00

2025-12-06 16:00:00

2025-11-08 2025-11-15 2025-11-29 2025-12-06

Situé entre rivière et remparts, au coeur de la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, l’atelier a été aménagé pour favoriser la transmission et l’expérimentation.

Atelier décoration de Noël: photophore maisonnette de Noël, à partir de 8 ans

45€ en solo ou 70€ en duo parent/enfant.

Samedis 8,15 et 29 novembre 10h-12h. .

LE BOCAL Atelier céramique 6 Rue d’Alsace-Lorraine Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 28 95 30 lebocalceramique@gmail.com

English :

Situated between the river and the ramparts, in the heart of the town of Château-Gontier-sur-Mayenne, the workshop has been designed to encourage transmission and experimentation.

German :

Das Atelier liegt zwischen Fluss und Stadtmauern im Herzen der Stadt Château-Gontier-sur-Mayenne und wurde so eingerichtet, dass es die Weitergabe und das Experimentieren fördert.

Italiano :

Situato tra il fiume e i bastioni, nel cuore della città di Château-Gontier-sur-Mayenne, il laboratorio è stato progettato per incoraggiare la trasmissione e la sperimentazione.

Espanol :

Situado entre el río y las murallas, en el corazón de la ciudad de Château-Gontier-sur-Mayenne, el taller se ha diseñado para favorecer la transmisión y la experimentación.

