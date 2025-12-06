Atelier Décoration de Noël Monts

Atelier Décoration de Noël

Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Atelier décoration de Noël

6 décembre 2025 de 14h à 17h

Grange Doisneau

Sur inscription (dans la limite des places disponibles)

Ouverts à tous les Montois, les ateliers trimestriels sont gratuits (sur inscription) et se tiennent à la Grange Doisneau de Monts. Proposés par la commission municipale

Atelier décoration de Noël

6 décembre 2025 de 14h à 17h

Grange Doisneau

Sur inscription (dans la limite des places disponibles)

Ouverts à tous les Montois, les ateliers trimestriels sont gratuits (sur inscription) et se tiennent à la Grange Doisneau de Monts. Proposés par la commission municipale Aînés et Relations intérgénérationnelles de la Ville de Monts, ces ateliers ont pour objectif de nourrir la dynamique relationnelle entre les différentes générations montoises. .

Rue de la Vasselière Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 11 84

English :

Christmas decoration workshop

december 6, 2025 2pm to 5pm

Doisneau Barn

Registration required (subject to availability)

Open to all Monts residents, the quarterly workshops are free (registration required) and take place at the Grange Doisneau in Monts. Proposed by the municipal commission

German :

Workshop Weihnachtsdekoration

6. Dezember 2025 von 14:00 bis 17:00 Uhr

Doisneau-Scheune

Nach Anmeldung (im Rahmen der verfügbaren Plätze)

Die vierteljährlichen Workshops stehen allen Bürgern von Monts offen, sind kostenlos (nach Anmeldung) und finden in der Grange Doisneau in Monts statt. An

Italiano :

Laboratorio di decorazione natalizia

6 dicembre 2025 dalle 14.00 alle 17.00

Fienile Doisneau

Iscrizione obbligatoria (soggetta a disponibilità)

Aperti a tutti i residenti di Monts, i laboratori trimestrali sono gratuiti (previa iscrizione) e si tengono presso la Grange Doisneau di Monts. Pro

Espanol :

Taller de decoración navideña

6 de diciembre de 2025 de 14.00 a 17.00 horas

Granero Doisneau

Inscripción obligatoria (sujeto a disponibilidad)

Abiertos a todos los habitantes de Monts, los talleres trimestrales son gratuitos (inscripción obligatoria) y se celebran en el Grange Doisneau de Mo

L’événement Atelier Décoration de Noël Monts a été mis à jour le 2025-10-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme