Atelier « Décoration de Noël » Office de Tourisme Paray-le-Monial
Office de Tourisme 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-23 15:00:00
Début : 2025-12-23 15:00:00
fin : 2025-12-30 16:30:00
Date(s) :
2025-12-23 2025-12-30
Étoiles, boules de noël, animaux… à l’aide de métal à repousser, les enfants fabriqueront des décorations de Noël pour embellir le sapin et la maison pour les fêtes ! .
Office de Tourisme 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr
