ATELIER DÉCORATION DE NOËL Valras-Plage mercredi 3 décembre 2025.

Avenue Gambetta Valras-Plage Hérault

Début : 2025-12-03

2025-12-03

Participez à notre atelier décoration pour sapins de Noël ! Laissez libre cours à votre créativité en réalisant des ornements uniques et personnalisés. Un moment convivial et ludique pour petits et grands, pour préparer la magie des fêtes et embellir votre sapin avec vos créations. .

Avenue Gambetta Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 7 50 89 30 49 bcdvalras@wanadoo.fr

English :

Decorating workshop: create your own Christmas tree ornaments! A creative and convivial moment for young and old.

German :

Dekorationsworkshop: Gestalten Sie Ihre Ornamente für den Weihnachtsbaum! Kreativer und geselliger Moment für Groß und Klein.

Italiano :

Laboratorio di decorazione: create i vostri ornamenti per l’albero di Natale! Un modo divertente e creativo per grandi e piccini.

Espanol :

Taller de decoración: ¡crea tus propios adornos para el árbol de Navidad! Una forma divertida y creativa para grandes y pequeños.

