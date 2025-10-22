Atelier décoration de Noël Rue du Bourg (à côté de la mairie) Viennay

Rue du Bourg (à côté de la mairie) Bibilothèque « La Bouquinerie » Viennay

Gratuit

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Viens confectionner tes décorations de Noël à la bibliothèque !

Jeune public à partir de 4 ans.

Sur réservation. .

Rue du Bourg (à côté de la mairie) Bibilothèque « La Bouquinerie » Viennay Viennay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 94 14

L’événement Atelier décoration de Noël Viennay a été mis à jour le 2025-09-18 par CC Parthenay Gâtine