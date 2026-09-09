Atelier décoration de Noël Rue du Bourg (à côté de la mairie) Viennay
mercredi 21 octobre 2026 · Rue du Bourg (à côté de la mairie) · Viennay
Informations pratiques
Viennay
Atelier décoration de Noël
Rue du Bourg (à côté de la mairie) Bibilothèque « La Bouquinerie » Viennay Viennay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Un après-midi spécial pour confectionner ensemble les décorations de Noël.
Tout public .
Rue du Bourg (à côté de la mairie) Bibilothèque « La Bouquinerie » Viennay Viennay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 94 14
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English : Atelier décoration de Noël
L’événement Atelier décoration de Noël Viennay a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine