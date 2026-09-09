Atelier décoration de Noël Rue du Bourg (à côté de la mairie) Viennay

mercredi 21 octobre 2026 · Rue du Bourg (à côté de la mairie) · Viennay

Informations pratiques

Viennay

Atelier décoration de Noël

Rue du Bourg (à côté de la mairie) Bibilothèque « La Bouquinerie » Viennay Viennay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Un après-midi spécial pour confectionner ensemble les décorations de Noël.

Tout public .

Rue du Bourg (à côté de la mairie) Bibilothèque « La Bouquinerie » Viennay Viennay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 94 14

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English : Atelier décoration de Noël

L’événement Atelier décoration de Noël Viennay a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine