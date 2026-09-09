UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Viennay

Atelier décoration de Noël Rue du Bourg (à côté de la mairie) Viennay

mercredi 21 octobre 2026 · Rue du Bourg (à côté de la mairie) · Viennay

Atelier décoration de Noël Rue du Bourg (à côté de la mairie) Viennay

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue du Bourg (à côté de la mairie)
Adresse
Bibilothèque "La Bouquinerie" Viennay
Ville
79200 Viennay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Viennay

Atelier décoration de Noël

Rue du Bourg (à côté de la mairie) Bibilothèque « La Bouquinerie » Viennay Viennay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Un après-midi spécial pour confectionner ensemble les décorations de Noël.

Tout public   .

Rue du Bourg (à côté de la mairie) Bibilothèque « La Bouquinerie » Viennay Viennay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 94 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier décoration de Noël

L’événement Atelier décoration de Noël Viennay a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine