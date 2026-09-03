Atelier décoration d’une bougie en cire d’abeille Ferme de Bouchauds Saint-Cybardeaux

Informations pratiques

Saint-Cybardeaux

Atelier décoration d’une bougie en cire d’abeille

Ferme de Bouchauds Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 10:30:00

fin : 2026-10-29 11:45:00

Date(s) :

2026-10-29

Jeudi 29 octobre de 10h30 à 11h45,

Atelier décoration d’une bougie en cire d’abeille sur le thème de Samhain (Halloween celte). Enfant de 6 à 13 ans. Tarif 3€. Réservation obligatoire sur www.eigr-bouchauds.fr

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Ferme de Bouchauds Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 26 19

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English :

Thursday, October 29, from 10:30 a.m. to 11:45 a.m.,

Workshop on decorating a beeswax candle with a Samhain (Celtic Halloween) theme. For children ages 6–13. Fee: 3?. Reservations required at www.eigr-bouchauds.fr

L’événement Atelier décoration d’une bougie en cire d’abeille Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Rouillacais