Atelier décoration d’une bougie en cire d’abeille Ferme de Bouchauds Saint-Cybardeaux
jeudi 29 octobre 2026 · Ferme de Bouchauds · Saint-Cybardeaux
Informations pratiques
Saint-Cybardeaux
Atelier décoration d’une bougie en cire d’abeille
Ferme de Bouchauds Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 10:30:00
fin : 2026-10-29 11:45:00
Date(s) :
2026-10-29
Jeudi 29 octobre de 10h30 à 11h45,
Atelier décoration d’une bougie en cire d’abeille sur le thème de Samhain (Halloween celte). Enfant de 6 à 13 ans. Tarif 3€. Réservation obligatoire sur www.eigr-bouchauds.fr
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Ferme de Bouchauds Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 26 19
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English :
Thursday, October 29, from 10:30 a.m. to 11:45 a.m.,
Workshop on decorating a beeswax candle with a Samhain (Celtic Halloween) theme. For children ages 6–13. Fee: 3?. Reservations required at www.eigr-bouchauds.fr
L’événement Atelier décoration d’une bougie en cire d’abeille Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Rouillacais