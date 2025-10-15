ATELIER DÉCORATION HALLOWEEN AVEC LA RECYCLANTE MÉDIATHÈQUE Lanta
ATELIER DÉCORATION HALLOWEEN AVEC LA RECYCLANTE
MÉDIATHÈQUE 2 Avenue de l’Église Lanta Haute-Garonne
Début : 2025-10-15 15:30:00
fin : 2025-10-15 17:30:00
2025-10-15
Rendez-vous le mercredi 15 octobre à la médiathèque de 15h30 à 17h30 !
La fête la plus terrifiante de l’année approche et nous vous proposons un instant de création avec la Recyclante.
Venez fabriquer des décorations qui vous donneront la chaiiiiiir de poule !
Sur réservation par mail ou par téléphone. .
MÉDIATHÈQUE 2 Avenue de l’Église Lanta 31570 Haute-Garonne Occitanie +33 9 63 21 81 87 mediatheque@lanta.fr
English :
See you on Wednesday, October 15 at the multimedia library from 3:30 to 5:30 p.m.!
German :
Wir treffen uns am Mittwoch, den 15. Oktober in der Mediathek von 15:30 bis 17:30 Uhr!
Italiano :
Ci vediamo mercoledì 15 ottobre alla biblioteca multimediale dalle 15.30 alle 17.30!
Espanol :
Nos vemos el miércoles 15 de octubre en la biblioteca multimedia de 15.30 a 17.30 horas
