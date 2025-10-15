ATELIER DÉCORATION HALLOWEEN AVEC LA RECYCLANTE MÉDIATHÈQUE Lanta

MÉDIATHÈQUE 2 Avenue de l’Église Lanta Haute-Garonne

Début : 2025-10-15 15:30:00
fin : 2025-10-15 17:30:00

2025-10-15

Rendez-vous le mercredi 15 octobre à la médiathèque de 15h30 à 17h30 !
La fête la plus terrifiante de l’année approche et nous vous proposons un instant de création avec la Recyclante.
Venez fabriquer des décorations qui vous donneront la chaiiiiiir de poule !

Sur réservation par mail ou par téléphone.   .

English :

See you on Wednesday, October 15 at the multimedia library from 3:30 to 5:30 p.m.!

German :

Wir treffen uns am Mittwoch, den 15. Oktober in der Mediathek von 15:30 bis 17:30 Uhr!

Italiano :

Ci vediamo mercoledì 15 ottobre alla biblioteca multimediale dalle 15.30 alle 17.30!

Espanol :

Nos vemos el miércoles 15 de octubre en la biblioteca multimedia de 15.30 a 17.30 horas

L’événement ATELIER DÉCORATION HALLOWEEN AVEC LA RECYCLANTE Lanta a été mis à jour le 2025-10-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE