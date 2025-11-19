Atelier décoration magnets en porcelaine La Malle Enchantée Saint-Junien

Atelier décoration magnets en porcelaine

La Malle Enchantée 7 rue Guizier Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – 23 EUR

Début : 2025-11-19

2025-11-19

Offrez à vos enfants un moment créatif et magique à La Malle Enchantée à Saint-Junien ! Dès 8 ans, ils pourront s’initier à la peinture sur porcelaine et créer de jolies décorations de Noël magnets, boules ou mugs personnalisés… De vrais souvenirs faits main à déposer sous le sapin !

Encadrés avec bienveillance, les petits artistes laissent libre cours à leur imagination tout en découvrant les secrets de la cuisson céramique.

Matériel, encadrement et cuisson inclus.

Places limitées ne manquez pas de faire votre réservation par téléphone ou bien directement à la boutique.

Un atelier plein de douceur pour préparer Noël dans une ambiance chaleureuse et créative ! .

