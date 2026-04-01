Atelier décoration pots à crayons Rue du Bourg Viennay
Atelier décoration pots à crayons Rue du Bourg Viennay mercredi 15 avril 2026.
Viennay
Atelier décoration pots à crayons
Rue du Bourg Bibilothèque La Bouquinerie Viennay Viennay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Vous aimez créer, décorer, bricoler. L’équipe de la bibliothèque de Viennay vous propose de venir confectionner et décorer des pots à crayons.
Tout public. .
Rue du Bourg Bibilothèque La Bouquinerie Viennay Viennay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 94 14
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English : Atelier décoration pots à crayons
L’événement Atelier décoration pots à crayons Viennay a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine