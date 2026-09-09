Atelier décoration sur céramique Fellering
mercredi 14 octobre 2026 · Fellering
Informations pratiques
Fellering
Atelier décoration sur céramique
5 rue des Fabriques Fellering Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-14 15:00:00
fin : 2026-10-14 18:00:00
Date(s) :
2026-10-14 2026-11-18 2026-12-16
Découvrez la magie de l’argile accompagné par Monique Gallo, artiste passionnée qui vous partagera son univers où la terre prend forme sous vos doigts.
Atelier pour adultes et enfants à partir de 8 ans.
Payant en fonction de la pièce choisie
Découvrez la magie de l’argile accompagné par Monique Gallo, artiste passionnée qui vous partagera son univers où la terre prend forme sous vos doigts.
Atelier pour adultes et enfants à partir de 8 ans.
Payant en fonction de la pièce choisie .
5 rue des Fabriques Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 64 00 contact@mediatheque-valamarin.fr
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English :
Discover the magic of clay with Monique Gallo, a passionate artist who will share her world with you—a world where clay takes shape under your fingers.
Workshop for adults and children ages 8 and up.
Fee varies depending on the piece chosen
L’événement Atelier décoration sur céramique Fellering a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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