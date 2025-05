Atelier décoration sur faïence – Fécamp, 29 mai 2025 14:30, Fécamp.

Seine-Maritime

Atelier décoration sur faïence Place Saint-Etienne Fécamp Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 14:30:00

fin : 2025-07-19 17:30:00

Date(s) :

2025-05-29

2025-06-09

2025-06-19

2025-07-12

2025-07-19

2025-07-26

2025-08-02

2025-08-25

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Sous le ciel changeant de la Côte d’Albâtre, Ludivine vous invite à créer une œuvre qui vous ressemble.

Dans son atelier à ciel ouvert, les pigments se mêlent aux paysages, et chaque coup de pinceau sur la faïence reflète un instant suspendu entre nature et créativité.

Repartez avec un souvenir unique, empreint de vos inspirations et du souffle iodé de la région.

Conditions de l’évènement

– Atelier réservé aux adultes.

– Réservation obligatoire

– Durée 3h30.

– Rendez-vous à 14h à l’Atelier situé Place Saint Etienne à Fécamp

– Prévoir chaussures adaptées et une tenue adéquate.

Vous souhaitez privatiser cet atelier ? Envoyez un mail à groupes@fecamptourisme.com

Place Saint-Etienne

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 84 62 groupes@fecamptourisme.com

English : Atelier décoration sur faïence

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Under the ever-changing skies of the Côte d’Albâtre, Ludivine invites you to create a work of art that reflects your personality.

In her open-air studio, pigments mingle with landscapes, and each brushstroke on the earthenware reflects a suspended moment between nature and creativity.

Leave with a unique souvenir, imbued with your inspirations and the iodized breath of the region.

Event conditions

– Workshop for adults only.

– Reservations required

– Duration 3h30.

– Meet at 2pm at the workshop located Place Saint Etienne, Fécamp

– Bring appropriate footwear and clothing.

Would you like to reserve this workshop? Send an e-mail to groupes@fecamptourisme.com

German :

OUTDOOR-TREFF

Unter dem wechselnden Himmel der Alabasterküste lädt Ludivine Sie dazu ein, ein Kunstwerk zu schaffen, das Ihnen ähnelt.

In ihrem Atelier unter freiem Himmel vermischen sich die Pigmente mit den Landschaften und jeder Pinselstrich auf der Fayence spiegelt einen Moment zwischen Natur und Kreativität wider.

Nehmen Sie ein einzigartiges Souvenir mit nach Hause, das von Ihren Inspirationen und dem jodhaltigen Atem der Region geprägt ist.

Veranstaltungsbedingungen

– Workshop nur für Erwachsene.

– Eine Reservierung ist erforderlich

– Dauer: 3,5 Stunden.

– Treffpunkt: 14 Uhr im Atelier auf dem Place Saint Etienne in Fécamp

– Bitte geeignete Schuhe und angemessene Kleidung mitbringen.

Sie möchten diesen Workshop privatisieren? Senden Sie eine E-Mail an groupes@fecamptourisme.com

Italiano :

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Sotto il cielo mutevole della Côte d’Albâtre, Ludivine vi invita a creare un’opera d’arte che rifletta la vostra personalità.

Nel suo atelier all’aperto, i pigmenti si mescolano ai paesaggi e ogni pennellata sulla terracotta riflette un momento sospeso tra natura e creatività.

Partite con un souvenir unico, impregnato delle vostre ispirazioni e del respiro iodato della regione.

Condizioni dell’evento

– Laboratorio per soli adulti.

– Prenotazione obbligatoria

– Durata 3h30.

– Ritrovo alle 14:00 presso il laboratorio di Place Saint Etienne a Fécamp

– Portare scarpe adatte e abbigliamento adeguato.

Volete prenotare questo laboratorio? Inviate un’e-mail a groupes@fecamptourisme.com

Espanol :

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Bajo el cielo cambiante de la Côte d’Albâtre, Ludivine le invita a crear una obra de arte que refleje su personalidad.

En su taller al aire libre, los pigmentos se mezclan con los paisajes, y cada pincelada sobre la loza refleja un momento suspendido entre la naturaleza y la creatividad.

Váyase con un recuerdo único, impregnado de sus inspiraciones y del aliento yodado de la región.

Condiciones del evento

– Taller sólo para adultos.

– Imprescindible reservar

– Duración 3h30.

– Cita a las 14h en el taller de la plaza Saint Etienne de Fécamp

– Llevar calzado adecuado y ropa apropiada.

¿Desea reservar este taller? Envíe un correo electrónico a groupes@fecamptourisme.com

