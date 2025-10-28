Atelier décoration tote bag avec la nature Restaurant Le Centre Préfailles

Début : 2025-10-28 16:30:00

fin : 2025-10-28 17:30:00

2025-10-28

La nature s’imprime sur ton tote bag !

La nature regorge de formes et de couleurs inspirantes feuilles, fleurs, graines ou encore petits végétaux. Des trésors naturels qui se transforment en outils et motifs parfaits pour personnaliser un accessoire tendance, écologique et incontournable du quotidien le tote bag.

Pour cela, rdv à Préfailles où une ambiance chaleureuse et conviviale vous attend au restaurant Le Centre. Une fois bien installé, Camille des Ateliers de Maia vous guide pas à pas dans cet atelier de création de mode automnale !

Programme

Une fois les objets et les motifs choisis, petits et grands sont invités à décorer un sac en tissu de récup grâce à l’impression de feuilles d’automne avec de la peinture végétale.

Pourquoi y participer ?

Parce que c’est une activité créative, écoresponsable et accessible à tous, qui mêle art, imagination et respect de la nature.

Bon à savoir

Réservation par téléphone

Stationnement à proximité

Public à partir de 6 ans

Le petit plus

Une boisson chaude vous est offerte pour savourer ce moment de partage en toute convivialité !

N’attendez plus et venez créer un tote bag qui vous ressemble grâce à cet atelier de création avec les Ateliers de Maia. Un rendez-vous créatif avec la nature à portée de main. Une idée d’activité sympa proposée sur Destination Pornic pour se détendre et se (re)connecter à ceux qui nous entoure !

Restaurant Le Centre 5 place du Marché Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 46 42 65 camille.olivier444@gmail.com

English :

Nature printed on your tote bag!

German :

Die Natur druckt sich auf deinen Tote Bag!

Italiano :

La natura stampata sulla vostra tote bag!

Espanol :

La naturaleza impresa en tu bolsa

