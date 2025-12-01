ATELIER DÉCORATIONS DE NOËL Agde

ATELIER DÉCORATIONS DE NOËL

Rue de la Capitainerie Agde

Viens faire tes décorations de Noël à la Maison de la Mer !

Création décorations de Noêl à partir de matériaux recyclés, et/ou trouvés sur la plage.

> Dès 6 ans, présence d’un adulte obligatoire

> Gratuit

Rue de la Capitainerie Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 90

English :

Come and make your own Christmas decorations at the Maison de la Mer!

