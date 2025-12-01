ATELIER DÉCORATIONS DE NOËL Agde
ATELIER DÉCORATIONS DE NOËL
Rue de la Capitainerie Agde
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
2025-12-10
Viens faire tes décorations de Noël à la Maison de la Mer !
Création décorations de Noêl à partir de matériaux recyclés, et/ou trouvés sur la plage.
> Dès 6 ans, présence d’un adulte obligatoire
> Gratuit
Rue de la Capitainerie Agde 34300 Hérault Occitanie
English :
Come and make your own Christmas decorations at the Maison de la Mer!
