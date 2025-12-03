Atelier Décorations de Noël au Jardin Camifolia CHEMILLE Chemillé-en-Anjou
CHEMILLE 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 8.5 – 8.5 – 9.5 EUR
Début : 2025-12-03 15:00:00
fin : 2025-12-03 17:00:00
2025-12-03
Noël approche ! Initiez-vous en famille à la confection de vos décorations avec la nature !
Noël approche ! C’est parti pour les décorations de Noël ! Allons faire un tour dans le jardin et récolter les éléments naturels qui apporteront couleur et ambiance chaleureuse dans nos maisons ! Repartez avec vos créations !
Sur réservation Animation à partir de 6 ans .
CHEMILLE 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
English :
Christmas is coming! Initiate your family to the making of your decorations with nature!
German :
Weihnachten steht vor der Tür! Führen Sie Ihre Familie in die Herstellung von Dekorationen mit der Natur ein!
Italiano :
Il Natale è alle porte! Cimentatevi nella realizzazione di decorazioni naturali in famiglia!
Espanol :
¡Se acerca la Navidad! ¡Prueba a hacer adornos con la naturaleza en familia!
