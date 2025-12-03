Atelier Décorations de Noël au Jardin Camifolia CHEMILLE Chemillé-en-Anjou

Atelier Décorations de Noël au Jardin Camifolia

CHEMILLE 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 9.5 EUR

Début : 2025-12-03 15:00:00

fin : 2025-12-03 17:00:00

2025-12-03

Noël approche ! Initiez-vous en famille à la confection de vos décorations avec la nature !

Noël approche ! C’est parti pour les décorations de Noël ! Allons faire un tour dans le jardin et récolter les éléments naturels qui apporteront couleur et ambiance chaleureuse dans nos maisons ! Repartez avec vos créations !

Sur réservation Animation à partir de 6 ans .

CHEMILLE 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

English :

Christmas is coming! Initiate your family to the making of your decorations with nature!

German :

Weihnachten steht vor der Tür! Führen Sie Ihre Familie in die Herstellung von Dekorationen mit der Natur ein!

Italiano :

Il Natale è alle porte! Cimentatevi nella realizzazione di decorazioni naturali in famiglia!

Espanol :

¡Se acerca la Navidad! ¡Prueba a hacer adornos con la naturaleza en familia!

