Atelier décorations de Noël avec Christine à la Recyclerie La Recyclerie du Bazadais Bazas

Atelier décorations de Noël avec Christine à la Recyclerie

La Recyclerie du Bazadais 12 Chemin de Barraou Bazas Gironde

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Créez de jolies décorations de Noël avec Christine ! Je fabrique de petits anges et suspensions pour le sapin et la maison.

Tous publics, à partir de 12 ans ( les mineurs doivent être accompagnés) .

La Recyclerie du Bazadais 12 Chemin de Barraou Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 48 86 19

