Atelier décorations de Noël avec Christine à la Recyclerie La Recyclerie du Bazadais Bazas

La Recyclerie du Bazadais 12 Chemin de Barraou Bazas Gironde
Créez de jolies décorations de Noël avec Christine ! Je fabrique de petits anges et suspensions pour le sapin et la maison.
Tous publics, à partir de 12 ans ( les mineurs doivent être accompagnés) .
La Recyclerie du Bazadais 12 Chemin de Barraou Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 48 86 19
