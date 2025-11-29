Atelier décorations de Noël, c’est presque déjà trop tard Aux Trois Coups Arc-et-Senans
Atelier décorations de Noël, c'est presque déjà trop tard Aux Trois Coups Arc-et-Senans samedi 29 novembre 2025.
Atelier décorations de Noël, c’est presque déjà trop tard
Aux Trois Coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans Doubs
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
2025-11-29
Les fêtes approchent à grands pas… et quoi de mieux que de créer soi-même de jolies décorations pour habiller son sapin ou sa maison ? Cet après-midi créatif sera animé par Maud Javaux, qui partagera ses idées, ses astuces et son savoir-faire pour vous guider dans vos réalisations.
Au programme
• Des projets simples pour les enfants.
• Des créations plus élaborées pour les plus grands.
• Une ambiance conviviale et festive pour plonger déjà dans la magie de Noël.
Ouvert à tous les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Tarif 10 € par personne
Horaires de 15h à 18h venez quand vous voulez, l’atelier est en continu !
Un moment idéal pour partager un après-midi créatif en famille ou entre amis, et repartir avec vos propres décorations uniques, prêtes à briller pour les fêtes. .
Aux Trois Coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com
