Atelier décorations de Noël, c’est presque déjà trop tard Aux Trois Coups Arc-et-Senans

Atelier décorations de Noël, c’est presque déjà trop tard

Les fêtes approchent à grands pas… et quoi de mieux que de créer soi-même de jolies décorations pour habiller son sapin ou sa maison ? Cet après-midi créatif sera animé par Maud Javaux, qui partagera ses idées, ses astuces et son savoir-faire pour vous guider dans vos réalisations.

Au programme

• Des projets simples pour les enfants.

• Des créations plus élaborées pour les plus grands.

• Une ambiance conviviale et festive pour plonger déjà dans la magie de Noël.

Ouvert à tous les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Tarif 10 € par personne

Horaires de 15h à 18h venez quand vous voulez, l’atelier est en continu !

Un moment idéal pour partager un après-midi créatif en famille ou entre amis, et repartir avec vos propres décorations uniques, prêtes à briller pour les fêtes. .

Aux Trois Coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com

