Atelier Décorations de Noël Rue des halles Coulonges-sur-l’Autize

Rue des halles Bibliothèque Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-10
Atelier Décorations de Noël mercredi 10 décembre 15h30/17h.
Pour enfants.
Gratuit.
Bibliothèque 05 49 06 14 47 , rue des halles, 79160 Coulonges sur l’Autize
