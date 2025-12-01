Atelier Décorations de Noël Rue des halles Coulonges-sur-l’Autize
Atelier Décorations de Noël Rue des halles Coulonges-sur-l’Autize mercredi 10 décembre 2025.
Atelier Décorations de Noël
Rue des halles Bibliothèque Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Atelier Décorations de Noël mercredi 10 décembre 15h30/17h.
Pour enfants.
Gratuit.
Bibliothèque 05 49 06 14 47 , rue des halles, 79160 Coulonges sur l’Autize
Gratuit .
Rue des halles Bibliothèque Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 14 47
English : Atelier Décorations de Noël
L’événement Atelier Décorations de Noël Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2025-11-27 par CC Val de Gâtine