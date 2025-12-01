ATELIER DÉCORATIONS DE NOËL DU DEHORS ! La Lisière Librairie du Dehors Aubeterre-sur-Dronne
Début : 2025-12-17 14:30:00
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Le libraire et ses amis (merci à eux !) ont glané petites pommes de pins, feuilles d’arbres élégantes, et autres graines délicates. Un seul mot d’ordre couleurs et paillettes !
La Lisière Librairie du Dehors 3 rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 18 82 contact@aubeterrelibrairie.com
English : ATELIER DÉCORATIONS DE NOËL DU DEHORS !
The bookseller and friends (thanks to them!) have gathered small pinecones, elegant leaves, and other delicate seeds.
One guiding rule: colors and glitter!
