ATELIER DÉCORATIONS DE NOËL DU DEHORS ! La Lisière Librairie du Dehors Aubeterre-sur-Dronne

ATELIER DÉCORATIONS DE NOËL DU DEHORS !

La Lisière Librairie du Dehors 3 rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 14:30:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Le libraire et ses amis (merci à eux !) ont glané petites pommes de pins, feuilles d’arbres élégantes, et autres graines délicates. Un seul mot d’ordre couleurs et paillettes !

.

La Lisière Librairie du Dehors 3 rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 18 82 contact@aubeterrelibrairie.com

English : ATELIER DÉCORATIONS DE NOËL DU DEHORS !

The bookseller and friends (thanks to them!) have gathered small pinecones, elegant leaves, and other delicate seeds.

One guiding rule: colors and glitter!

L’événement ATELIER DÉCORATIONS DE NOËL DU DEHORS ! Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de tourisme du Sud Charente