Atelier Décorations de Noël en fer forgé Kaysersberg Vignoble

Atelier de fer forgé pour créer des décorations pour votre sapin de Noël, avec chocolat chaud et manala offerts. Sessions de 2h à 10h, 14h et 18h.

Père Noël, flocons, anges… en fer forgé et de surcroît fabriqués par vos soins, pour sublimer la décoration de votre sapin de Noël. De quoi épater et susciter la jalousie de vos convives lors des fêtes de fin d’année.

Frédéric expert en la matière, vous accueille dans son atelier pour vous partager son savoir-faire.

Une expérience extraordinaire au coeur de la cité médiévale de Kaysersberg dont vous garderez un souvenir inoubliable.

Après l’effort, le réconfort ! A l’issue de l’atelier de 2 heures, un délicieux chocolat de la chocolaterie Vincent Strackar , un succulent manala de la boulangerie Levain réalisé par le chef pâtissier du Chambard et un bretzel nature ou gratiné , offerts aux vaillants participants.

Sessions à 10h, 14h et 18h.

Quelques consignes pour bien vivre cet atelier

* Ne pas porter des chaussures vernis

* Opter pour des baskets ou des chaussures fermées, un jean et un pull

* Ne pas porter des vêtements trop amples ni de short ou bermuda, ni t-shirt

* Il est important d’avoir les bras et les jambes bien couverts

* Les lunettes, gants, tablier et bouchons d’oreilles sont fournis .

English :

Wrought-iron workshop to create decorations for your Christmas tree, with complimentary hot chocolate and manala. 2-hour sessions at 10am, 2pm and 6pm.

German :

Schmiedeeisen-Workshop zur Herstellung von Schmuck für Ihren Weihnachtsbaum, mit kostenloser heißer Schokolade und Manala. Zweistündige Sitzungen um 10:00, 14:00 und 18:00 Uhr.

Italiano :

Laboratorio di ferro battuto per creare decorazioni per il vostro albero di Natale, con cioccolata calda e manala gratuiti. Sessioni di 2 ore alle 10.00, alle 14.00 e alle 18.00.

Espanol :

Taller de hierro forjado para crear adornos para su árbol de Navidad, con chocolate caliente y manala gratis. Sesiones de 2 horas a las 10h, 14h y 18h.

