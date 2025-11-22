Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier décorations de Noël en porcelaine Bracquetuit

Atelier décorations de Noël en porcelaine Bracquetuit samedi 22 novembre 2025.

Atelier décorations de Noël en porcelaine

38 Place de l’église Bracquetuit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :
2025-11-22

Venez découvrir la douceur de la porcelaine en réalisant vos propres décorations de Noël à partir des végétaux de notre jardin !

-visite du jardin
-cueillette des végétaux dont vous aurez besoin
-premier contact avec la porcelaine
-application des végétaux sur la porcelaine
-coloration des empreintes à l’engobe
-découpe des formes des bijoux et finition
-choix de deux pièces pour le montage en boucles d’oreilles (monture inox)
-choix d’une pièce pour montage en pendentif.

Nous cuisons et émaillons en transparent toutes vos pièces réalisées ce jour.

Vous pourrez récupérer l’ensemble de vos pièces 3 à 4 semaines après à l’atelier ou par envoi postal (frais de port 5€)

6 participants maximum et inscription obligatoire.   .

38 Place de l’église Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 66 12 16 

