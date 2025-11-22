Atelier décorations de Noël en porcelaine Bracquetuit
Atelier décorations de Noël en porcelaine Bracquetuit samedi 22 novembre 2025.
Atelier décorations de Noël en porcelaine
38 Place de l’église Bracquetuit Seine-Maritime
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 17:00:00
Venez découvrir la douceur de la porcelaine en réalisant vos propres décorations de Noël à partir des végétaux de notre jardin !
-visite du jardin
-cueillette des végétaux dont vous aurez besoin
-premier contact avec la porcelaine
-application des végétaux sur la porcelaine
-coloration des empreintes à l’engobe
-découpe des formes des bijoux et finition
-choix de deux pièces pour le montage en boucles d’oreilles (monture inox)
-choix d’une pièce pour montage en pendentif.
Nous cuisons et émaillons en transparent toutes vos pièces réalisées ce jour.
Vous pourrez récupérer l’ensemble de vos pièces 3 à 4 semaines après à l’atelier ou par envoi postal (frais de port 5€)
6 participants maximum et inscription obligatoire. .
38 Place de l’église Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 66 12 16
