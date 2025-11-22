Atelier décorations de Noël en porcelaine Bracquetuit

Atelier décorations de Noël en porcelaine

38 Place de l’église Bracquetuit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Venez découvrir la douceur de la porcelaine en réalisant vos propres décorations de Noël à partir des végétaux de notre jardin !

-visite du jardin

-cueillette des végétaux dont vous aurez besoin

-premier contact avec la porcelaine

-application des végétaux sur la porcelaine

-coloration des empreintes à l’engobe

-découpe des formes des bijoux et finition

-choix de deux pièces pour le montage en boucles d’oreilles (monture inox)

-choix d’une pièce pour montage en pendentif.

Nous cuisons et émaillons en transparent toutes vos pièces réalisées ce jour.

Vous pourrez récupérer l’ensemble de vos pièces 3 à 4 semaines après à l’atelier ou par envoi postal (frais de port 5€)

6 participants maximum et inscription obligatoire. .

38 Place de l’église Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 66 12 16

