Atelier décorations de Noël en vannerie d’osier

Le Bouchet Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-11 14:30:00

fin : 2026-12-19 17:30:00

Date(s) :

2026-12-11 2026-12-19

Initiation avec un osiériculteur, à la vannerie en osier pour réaliser des décorations pour les fêtes.

Venez-vous initier à la vannerie et apprendre quelques gestes qui vous permettent de réaliser des décorations pour les fêtes étoiles de Noël, corne de gazelle ou boule de Noël à suspendre. Nous utiliserons de l’osier cultiver en agriculture biologique dans notre oseraie de St Chartier Green-dick, Helix, Daphnoides ou même Sweet willow, autant de variétés que vous pourrez découvrir pour réaliser vos tressages. N’apportez aucun outil, nous nous occupons de tous. Venez les mains dans les poches et repartez avec vos créations et la technique pour reproduire chez vous ces idées déco. 45 .

Le Bouchet Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Introduction to wickerwork with a wickerworker, to make decorations for the holidays.

L’événement Atelier décorations de Noël en vannerie d’osier Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne