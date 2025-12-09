Atelier Décorations de Noël et Cartes de voeux Boutique Man’s Saint-Laurent-en-Grandvaux

Boutique Man’s 5 rue delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-12-09 18:30:00

fin : 2025-12-09 20:30:00

2025-12-09

Atelier décorations de noël et cartes de voeux avec marine Egraz.

Mardi 9 décembre 2025 à 18h30

Durée 2 heures

Aucun prérequis n’est nécessaire pour participer !

Tout le matériel est fourni, même la bonne humeur !

Inscription obligatoire au 06.73.20.11.18. ou à contact@manonrob.fr .

Boutique Man’s 5 rue delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 20 11 18 contact@manonrob.fr

