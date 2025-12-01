Atelier décorations de Noël Lièpvre

Atelier décorations de Noël

3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-21 16:00:00

Date(s) :

2025-12-17 2025-12-21

Préparez vos décorations de fête avec des étoiles, bougeoirs et mobiles faits main ! Un atelier créatif et familial mêlant nature et récup’, idéal pour petits et grands.

Préparez votre maison, votre sapin ou votre table de fête avec des étoiles, bougeoirs, mobiles, et bien plus encore. Durant cet après-midi, vous manipulerez branches, pommes de pin, papier et carton, mêlant matériaux naturels et récupérés. Une activité ludique et familiale pour tous les goûts !

3 chemin du Frarupt Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com

English :

Prepare your festive decorations with handmade stars, candleholders and mobiles! A creative family workshop combining nature and recycling, ideal for young and old.

German :

Bereiten Sie Ihre Festtagsdekorationen mit handgefertigten Sternen, Kerzenhaltern und Mobiles vor! Ein kreativer und familienfreundlicher Workshop, der Natur und Recycling miteinander verbindet und ideal für Groß und Klein ist.

Italiano :

Preparate le vostre decorazioni per le feste con stelle, portacandele e mobiles fatti a mano! Un laboratorio creativo per famiglie che unisce natura e riciclo, ideale per grandi e piccini.

Espanol :

¡Prepara tu decoración festiva con estrellas, portavelas y móviles hechos a mano! Un taller familiar creativo que combina naturaleza y reciclaje, ideal para grandes y pequeños.

