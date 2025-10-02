Atelier Décorations de Noël Médiathèque Magnac-sur-Touvre
Atelier Décorations de Noël Médiathèque Magnac-sur-Touvre jeudi 2 octobre 2025.
Atelier Décorations de Noël
Médiathèque 38 ter rue Victor Hugo Magnac-sur-Touvre Charente
Début : 2025-10-02 15:00:00
fin : 2025-11-06 17:30:00
Date(s) :
2025-10-02 2025-11-06 2025-12-04
La médiathèque vous propose un atelier pour les adultes et les adolescents. Animés par Josiane Lepage, vous pourrez confectionner un motif décoratif pour Noël ( boule, cadre, serviette).
Limite de 5 personnes par atelier, réservation obligatoire.
Médiathèque 38 ter rue Victor Hugo Magnac-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 14 58 bibliotheque.magnac@gmail.com
English :
The mediatheque offers a workshop for adults and teenagers. Led by Josiane Lepage, you’ll be able to make a decorative motif for Christmas (bauble, frame, napkin).
Limit of 5 people per workshop, booking essential.
German :
Die Mediathek bietet Ihnen einen Workshop für Erwachsene und Jugendliche an. Unter der Leitung von Josiane Lepage können Sie ein dekoratives Motiv für Weihnachten herstellen (Kugel, Rahmen, Serviette).
Begrenzt auf 5 Personen pro Workshop, Reservierung erforderlich.
Italiano :
La biblioteca multimediale propone un laboratorio per adulti e ragazzi. Guidati da Josiane Lepage, potrete realizzare un motivo decorativo per il Natale (gingillo, cornice, tovagliolo).
Limite di 5 persone per laboratorio, prenotazione obbligatoria.
Espanol :
La biblioteca multimedia propone un taller para adultos y adolescentes. Dirigido por Josiane Lepage, podrá realizar un motivo decorativo para Navidad (adorno, marco, servilleta).
Límite de 5 personas por taller, imprescindible reservar.
