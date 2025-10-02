Atelier Décorations de Noël Médiathèque Magnac-sur-Touvre

Atelier Décorations de Noël Médiathèque Magnac-sur-Touvre jeudi 2 octobre 2025.

Atelier Décorations de Noël

Médiathèque 38 ter rue Victor Hugo Magnac-sur-Touvre Charente

Début : 2025-10-02 15:00:00

fin : 2025-11-06 17:30:00

2025-10-02 2025-11-06 2025-12-04

La médiathèque vous propose un atelier pour les adultes et les adolescents. Animés par Josiane Lepage, vous pourrez confectionner un motif décoratif pour Noël ( boule, cadre, serviette).

Limite de 5 personnes par atelier, réservation obligatoire.

Médiathèque 38 ter rue Victor Hugo Magnac-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 14 58 bibliotheque.magnac@gmail.com

English :

The mediatheque offers a workshop for adults and teenagers. Led by Josiane Lepage, you’ll be able to make a decorative motif for Christmas (bauble, frame, napkin).

Limit of 5 people per workshop, booking essential.

German :

Die Mediathek bietet Ihnen einen Workshop für Erwachsene und Jugendliche an. Unter der Leitung von Josiane Lepage können Sie ein dekoratives Motiv für Weihnachten herstellen (Kugel, Rahmen, Serviette).

Begrenzt auf 5 Personen pro Workshop, Reservierung erforderlich.

Italiano :

La biblioteca multimediale propone un laboratorio per adulti e ragazzi. Guidati da Josiane Lepage, potrete realizzare un motivo decorativo per il Natale (gingillo, cornice, tovagliolo).

Limite di 5 persone per laboratorio, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

La biblioteca multimedia propone un taller para adultos y adolescentes. Dirigido por Josiane Lepage, podrá realizar un motivo decorativo para Navidad (adorno, marco, servilleta).

Límite de 5 personas por taller, imprescindible reservar.

