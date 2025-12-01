Atelier décorations de Noël Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure

Atelier décorations de Noël

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Venez fabriquer une décoration de Noël avec des éléments naturels.

Les bénévoles de l’association pour l’environnement Cap au Vert vous proposent un atelier décorations de Noël .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10 bibliotheque.stmarcel@sna27.fr

English : Atelier décorations de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier décorations de Noël Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération