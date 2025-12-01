Atelier décorations de Noël Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure
Atelier décorations de Noël Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure samedi 13 décembre 2025.
Atelier décorations de Noël
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure Eure
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
2025-12-13
Venez fabriquer une décoration de Noël avec des éléments naturels.
Les bénévoles de l’association pour l’environnement Cap au Vert vous proposent un atelier décorations de Noël .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10 bibliotheque.stmarcel@sna27.fr
