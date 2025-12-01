Atelier décorations de Noël

Cours Manuel Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-17 16:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Créations de décor de Noël

Envie de plonger dans la magie des fêtes et de créer vos propres décorations ?

La bibliothèque vous propose deux après-midi créatifs les 10 et 17 décembre 2025, de 14h à 16h !

Au programme un moment convivial, des idées originales et de jolis objets à fabriquer pour embellir votre maison pour Noël 4 .

Cours Manuel Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 74 67

English :

Christmas decorations

L’événement Atelier décorations de Noël Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2025-11-27 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE