Atelier décorations de Noël | St Haon Saint-Haon
Salle culturelle Saint-Haon Haute-Loire
Début : 2025-11-29 14:30:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Atelier de création de décoration de Noël.
Salle culturelle Saint-Haon 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairie.sthaon@wanadoo.fr
English :
Christmas decoration workshop.
German :
Workshop zum Erstellen von Weihnachtsdekorationen.
Italiano :
Laboratorio di decorazione natalizia.
Espanol :
Taller de decoración navideña.
