Atelier décorations Faites le Printemps Centre Socioculturel Sainte-Foy-la-Grande

Atelier décorations Faites le Printemps
Centre Socioculturel 16 Rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-25
2026-03-11
Venez participer à la décoration de l’évènement Faites le Printemps prévu le 26 Avril à Ste Foy La Grande.
Le Centre Socioculturel vous propose des ateliers créatifs autour du bois les mercredis matins pour fabriquer ensemble divers objets qui décoreront l’espace public. .
Centre Socioculturel 16 Rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 animation.csc@cscfoyen.fr
