Atelier décorations Faites le Printemps Centre Socioculturel Sainte-Foy-la-Grande

Atelier décorations Faites le Printemps

Centre Socioculturel 16 Rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-11

Venez participer à la décoration de l’évènement Faites le Printemps prévu le 26 Avril à Ste Foy La Grande.

Le Centre Socioculturel vous propose des ateliers créatifs autour du bois les mercredis matins pour fabriquer ensemble divers objets qui décoreront l’espace public. .

Centre Socioculturel 16 Rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 animation.csc@cscfoyen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier décorations Faites le Printemps

L’événement Atelier décorations Faites le Printemps Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-02-23 par OT du Pays Foyen