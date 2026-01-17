Atelier Décorations pour la Saint-Valentin pour enfants Florence Ruff Sculpture Honfleur

Atelier Décorations pour la Saint-Valentin pour enfants

Début : 2026-02-04 11:00:00

fin : 2026-02-11 12:00:00

Offrez à votre enfant un moment magique où créativité et Saint-Valentin se rencontrent.

Lors de cet atelier, il pourra peindre et personnaliser un sujet de son choix à offrir… à son/sa bien-aimée ou tout simplement sa maman…

C’est une occasion unique de s’exprimer autrement et de s’initier en douceur aux gestes artistiques. Un moment de partage, de découverte et d’enchantement… juste avant la Saint-Valentin.

Pour les enfants de 6 à 14 ans .

Florence Ruff Sculpture 25 Rue des Capucins Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 30

English : Atelier Décorations pour la Saint-Valentin pour enfants

Florence Ruff invites you to offer your child a magical moment where creativity and Valentine’s Day meet.

During this workshop, they can paint and personalise a subject of their choice to give as a present… to their loved one or simply to their mum…

L’événement Atelier Décorations pour la Saint-Valentin pour enfants Honfleur a été mis à jour le 2026-01-17 par OT Honfleur-Beuzeville