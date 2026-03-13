Atelier Décore ta suspension parfumée avec Cécinat #13 Journées Européennes des Métiers d’Art Le Manoir de Genas Bourg-lès-Valence

Atelier Décore ta suspension parfumée avec Cécinat #13 Journées Européennes des Métiers d’Art

Le Manoir de Genas 181, route de Genas Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 18:00:00

fin : 2026-04-07 20:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Personnalisez une jolie suspension parfumée en la décorant avec des fleurs séchées et des éléments naturels. Un atelier rapide (15 minutes) et créatif pour repartir avec une suspension parfumée faite par vous pour vous !

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Le Manoir de Genas 181, route de Genas Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 14 18 12 contact@cecinat.fr

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English :

Personalize a pretty scented hanging lamp by decorating it with dried flowers and natural elements. A quick (15 minutes) and creative workshop to leave with a scented hanging made by you for you!

L’événement Atelier Décore ta suspension parfumée avec Cécinat #13 Journées Européennes des Métiers d’Art Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-03-13 par Valence Romans Tourisme