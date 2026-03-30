Atelier Décore ton vélo avec des objets de récupération Montmorillon
Atelier Décore ton vélo avec des objets de récupération Montmorillon samedi 18 avril 2026.
Atelier Décore ton vélo avec des objets de récupération
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Décorez votre vélo avec des objets de récupération avec le SIMER
A partir de 5 ans (accompagnés d’un parent pour les plus petits)
Gratuit sur inscription au 05 49 91 78 09
Animation en partenariat avec Pédaler ses vacances en Vienne et Gartempe .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
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English : Atelier Décore ton vélo avec des objets de récupération
L’événement Atelier Décore ton vélo avec des objets de récupération Montmorillon a été mis à jour le 2026-03-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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