Atelier Décore ton vélo avec des objets de récupération

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Décorez votre vélo avec des objets de récupération avec le SIMER

A partir de 5 ans (accompagnés d’un parent pour les plus petits)

Gratuit sur inscription au 05 49 91 78 09

Animation en partenariat avec Pédaler ses vacances en Vienne et Gartempe .

9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr

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English : Atelier Décore ton vélo avec des objets de récupération

L’événement Atelier Décore ton vélo avec des objets de récupération Montmorillon a été mis à jour le 2026-03-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne