Atelier Décors de Noël Faux

Atelier Décors de Noël

Salle des fêtes Faux Dordogne

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

L’association Les Couleurs de Pierre Belvès participera aux ateliers de Noël de l’école de Faux pour y tenir un atelier de décors de Noël ouvert à tous. .

Salle des fêtes Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 27 15 78 lescouleursdepierrebelves@orange.fr

