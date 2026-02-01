Atelier décors spécial Fête des Grands-Mères Fabrique de Pain d’Epices Mulot et Petitjean Dijon

Atelier décors spécial Fête des Grands-Mères

Atelier décors spécial Fête des Grands-Mères !

À l’occasion de la Fête des Grands-Mères, notre atelier décors se vit en famille parents et grands-parents sont les bienvenus pour partager un moment de création ou simplement accompagner les artistes en herbe. Une idée cadeau sympathique pour mamie, qui raffole de pain d’épices !

Au programme un atelier créatif autour du pain d’épices, suivi d’une visite guidée de la fabrique historique puis une dégustation gourmande

– Rendez-vous samedi 28 février

– Deux sessions d’ateliers 10h30 & 15h30

– Tarifs 7€ par personne réalisant l’atelier (6€ pour un accompagnant).

Le nombre de places est limité, pensez à réserver !

– 03 80 66 30 80

– accueil@mulotpetitjean.fr .

Fabrique de Pain d’Epices Mulot et Petitjean 6 Boulevard de l’Ouest Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 66 30 80 accueil@mulotpetitjean.fr

