Atelier décors spécial Fête des Grands-Mères Fabrique de Pain d’Epices Mulot et Petitjean Dijon
Atelier décors spécial Fête des Grands-Mères Fabrique de Pain d’Epices Mulot et Petitjean Dijon samedi 28 février 2026.
Atelier décors spécial Fête des Grands-Mères
Fabrique de Pain d’Epices Mulot et Petitjean 6 Boulevard de l’Ouest Dijon Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:30:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Atelier décors spécial Fête des Grands-Mères !
À l’occasion de la Fête des Grands-Mères, notre atelier décors se vit en famille parents et grands-parents sont les bienvenus pour partager un moment de création ou simplement accompagner les artistes en herbe. Une idée cadeau sympathique pour mamie, qui raffole de pain d’épices !
Au programme un atelier créatif autour du pain d’épices, suivi d’une visite guidée de la fabrique historique puis une dégustation gourmande
– Rendez-vous samedi 28 février
– Deux sessions d’ateliers 10h30 & 15h30
– Tarifs 7€ par personne réalisant l’atelier (6€ pour un accompagnant).
Le nombre de places est limité, pensez à réserver !
– 03 80 66 30 80
– accueil@mulotpetitjean.fr .
Fabrique de Pain d’Epices Mulot et Petitjean 6 Boulevard de l’Ouest Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 66 30 80 accueil@mulotpetitjean.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier décors spécial Fête des Grands-Mères
L’événement Atelier décors spécial Fête des Grands-Mères Dijon a été mis à jour le 2026-02-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)