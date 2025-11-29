ATELIER DÉCORTIQUE TON NUMÉRIQUE Béziers

ATELIER DÉCORTIQUE TON NUMÉRIQUE

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Atelier ludique et écoresponsable pour démonter, trier et comprendre nos appareils électroniques, dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets.

Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets, les participants, en équipe, démontent un appareil électrique ou électronique usagé pour en identifier et trier les composants. Finesse, curiosité et précision seront de mise ! Un atelier à la fois ludique et écoresponsable pour découvrir ce qui se cache dans nos téléphones ou tablettes et comprendre les enjeux du recyclage.

Chaque participant repartira avec un badge Expert(e) du recyclage .

Dès 10 ans Sur inscription. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

A fun, eco-friendly workshop to dismantle, sort and understand our electronic devices, as part of European Waste Reduction Week.

German :

Ein spielerischer und umweltbewusster Workshop zum Zerlegen, Sortieren und Verstehen unserer elektronischen Geräte im Rahmen der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung.

Italiano :

Un laboratorio divertente ed ecologico per smontare, ordinare e capire i nostri dispositivi elettronici, nell’ambito della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti.

Espanol :

Un taller divertido y ecológico para desmontar, clasificar y comprender nuestros aparatos electrónicos, en el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos.

