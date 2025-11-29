Atelier décos de Noël en fil armé kraft Betschdorf

Atelier décos de Noël en fil armé kraft

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Venez créer de magnifiques décorations de Noël en fil armé kraft ! Sur réservation.

19 rue du Stade Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 48 70 bliomun.betschdorf@wanadoo.fr

English :

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Come and create beautiful Christmas decorations from kraft wire! Reservations required.

German :

[WEIHNACHTEN IM OUTLAND] Kommt und bastelt wunderschöne Weihnachtsdekorationen aus kraftbewehrtem Garn! Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

[Venite a creare magnifiche decorazioni natalizie con filo kraft! Prenotate in anticipo.

Espanol :

[NAVIDAD EN EL EXTERIOR] ¡Venga a crear magníficos adornos navideños con hilo kraft! Reserve con antelación.

