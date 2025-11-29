Atelier décos de Noël en fil armé kraft Betschdorf
Atelier décos de Noël en fil armé kraft Betschdorf samedi 29 novembre 2025.
Atelier décos de Noël en fil armé kraft
19 rue du Stade Betschdorf Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-11-29 14:00:00
2025-11-29
[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Venez créer de magnifiques décorations de Noël en fil armé kraft ! Sur réservation.
19 rue du Stade Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 48 70 bliomun.betschdorf@wanadoo.fr
English :
[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Come and create beautiful Christmas decorations from kraft wire! Reservations required.
German :
[WEIHNACHTEN IM OUTLAND] Kommt und bastelt wunderschöne Weihnachtsdekorationen aus kraftbewehrtem Garn! Nach vorheriger Anmeldung.
Italiano :
[Venite a creare magnifiche decorazioni natalizie con filo kraft! Prenotate in anticipo.
Espanol :
[NAVIDAD EN EL EXTERIOR] ¡Venga a crear magníficos adornos navideños con hilo kraft! Reserve con antelación.
