Atelier décos de Noël Au petit troquet timbré Génissieux

Atelier décos de Noël

Au petit troquet timbré 20 rue Simon Chopin Génissieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Ouvert aux petits et aux grands, cet atelier au Petit Troquet Timbré vous met dans l’ambiance de Noël grâce à la confection de petites décorations idéales pour cette période de l’année.

.

Au petit troquet timbré 20 rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cafeassogenissieux@gmail.com

English :

Open to young and old alike, this workshop at Le Petit Troquet Timbré puts you in the Christmas mood by making small decorations ideal for this time of year.

L’événement Atelier décos de Noël Génissieux a été mis à jour le 2025-12-03 par Valence Romans Tourisme