Informations pratiques

Argentan

Atelier « Décos personnalisées » Micro-Folie

Espace Jean Moulin 18 rue du Paty Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 14:00:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-11-25

Les fêtes de Noël et l’hiver s’invitent au musée numérique !

Du 1er au 17 décembre

Musée Imaginaire et photographie

Atelier Décos personnalisées Imaginez vos décorations à partir des modèles de la machine de découpe !

Les mardis, jeudis à 14h puis les mercredis à 14h et 17h30

Tout public. Gratuit

Places limitées, réservation conseillée au 06 80 58 04 09 ou par Mail à micro.folie@argentan.fr

Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel .

Espace Jean Moulin 18 rue du Paty Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr

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English : Atelier « Décos personnalisées » Micro-Folie

L’événement Atelier « Décos personnalisées » Micro-Folie Argentan a été mis à jour le 2026-09-03 par Terres d’Argentan Intercom