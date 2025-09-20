Atelier découpe de vitrail Église Notre-Dame Saint-Clair-sur-Epte

Gratuit pour tous

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Nathalie Coutelle, artiste vitrailliste, proposera aux visiteurs un atelier découpe de vitrail, chacun pour s’essayer à découper un verre vitrail à l’aide d’un coupe-verre professionnel et prendre conscience de la délicatesse nécessaire du geste dont font preuve ces artistes pour réaliser les chefs-d’oeuvre qui ornent nos églises.

Église Notre-Dame 3 place Rollon 95770 Saint-Clair-sur-Epte Saint-Clair-sur-Epte 95770 Val-d’Oise Île-de-France

Philippe Mauriras – Association La Feuille Saint-Clairoise