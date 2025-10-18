ATELIER DÉCOUPE LASER BOIS Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre
Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 12:00:00
2025-10-18
Venez créer un objet unique
Envie de découvrir la découpe laser tout en créant un objet personnalisé ? Cet atelier est fait pour toi ! Que tu sois débutant·e ou curieux·se de fabrication numérique, viens concevoir une décoration en bois originale boule de Noël, paire de boucles d’oreilles, petit motif à suspendre… à toi de choisir !
Sur inscription .
Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 86 61 47
English :
Come and create a unique object
German :
Komm und erschaffe ein einzigartiges Objekt
Italiano :
Venite a creare un oggetto unico
Espanol :
Ven a crear un objeto único
