ATELIER DÉCOUPE LASER BOIS Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre samedi 18 octobre 2025.

Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-18

Venez créer un objet unique

Envie de découvrir la découpe laser tout en créant un objet personnalisé ? Cet atelier est fait pour toi ! Que tu sois débutant·e ou curieux·se de fabrication numérique, viens concevoir une décoration en bois originale boule de Noël, paire de boucles d’oreilles, petit motif à suspendre… à toi de choisir !

Sur inscription .

Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 86 61 47

English :

Come and create a unique object

German :

Komm und erschaffe ein einzigartiges Objekt

Italiano :

Venite a creare un oggetto unico

Espanol :

Ven a crear un objeto único

