ATELIER DÉCOUPE LASER & IMPRESSION 3D Roubaix

ATELIER DÉCOUPE LASER & IMPRESSION 3D
14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord
Début : 2026-02-27 16:00:00
fin : 2026-02-27 18:00:00
Cet espace de création numérique est accessible toute l’année à partir de 8 ans, alors pour débuter profitez d’un atelier accompagné !
Le temps d’un atelier d’une heure initie toi à la découpe laser et à la modélisation 3D pour un premier aperçu des machines à commande numérique
Avec Laura Bodenez
A partir de 8 ans
14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com
English :
This digital creation space is open all year round to children aged 8 and over, so why not take advantage of a guided workshop to get started!
A one-hour workshop introduces you to laser cutting and 3D modeling, and gives you a first glimpse of digitally controlled machines
With Laura Bodenez
Ages 8 and up
