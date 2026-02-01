ATELIER DÉCOUPE LASER & IMPRESSION 3D

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 16:00:00

fin : 2026-02-27 18:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Cet espace de création numérique est accessible toute l’année à partir de 8 ans, alors pour débuter profitez d’un atelier accompagné !

Le temps d’un atelier d’une heure initie toi à la découpe laser et à la modélisation 3D pour un premier aperçu des machines à commande numérique

Avec Laura Bodenez

A partir de 8 ans

Cet espace de création numérique est accessible toute l’année à partir de 8 ans, alors pour débuter profitez d’un atelier accompagné !

Le temps d’un atelier d’une heure initie toi à la découpe laser et à la modélisation 3D pour un premier aperçu des machines à commande numérique

Avec Laura Bodenez

A partir de 8 ans .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This digital creation space is open all year round to children aged 8 and over, so why not take advantage of a guided workshop to get started!

A one-hour workshop introduces you to laser cutting and 3D modeling, and gives you a first glimpse of digitally controlled machines

With Laura Bodenez

Ages 8 and up

L’événement ATELIER DÉCOUPE LASER & IMPRESSION 3D Roubaix a été mis à jour le 2026-02-21 par Hauts-de-France Tourisme